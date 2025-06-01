Mattia Ahmet Minuguzzi olayının arından bir bıçaklı skandal daha! "Biz Kadıköy çocuğuyuz" diyerek gasp etti, yaşı henüz 17

Kadıköy'de bıçak zoruyla kolye gasp eden 17 yaşındaki şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanarak ev hapsine çarptırıldı. Şüphelinin 'Biz Kadıköy çoğuyuz' tehdidi dikkat çekti. Ayrıca suça sürüklenmiş çocuğun, 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Türkiye, Kadıköy'de bir bit pazarında defalarca bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olaylıyla adeta sarsılmıştı.

Minguzzi olayının sıcaklığı devam ederken, Kadıköy'de bir güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüler ise yeni bir suç olayının daha olabileceğine dair endişeleri artırdı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge Büro Amirliği ekipleri, Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta yol kenarında oturan bir kişinin kolyesinin bıçak tehdidiyle gasp edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

"BIÇAĞI VER, BİZ KADIKÖY ÇOCUĞUYUZ"

Görüntülerde, beton üzerinde oturan iki arkadaşın yanına gelen beş kişilik grubun içinden bir kişinin, uzun saçlı çocuğun kolyesini istediği görülüyor. İsteği kabul edilmeyince ısrar eden kişi, "Fotoğraf çekilip vereceğim" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Ancak yine başarılı olamayınca, yanındaki arkadaşına "Bıçağı ver" dediği kameralara yansıyor.

Ayrıca tehditler savuran şahsın, daha sonra gasp ettiği çocuğa "Aç bakayım telefonunu, biz Kadıköy çoğuyuzu" dediği görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin beraberindeki 5 kişiyle geldiğini, bıçakla tehdit ettiği mağdurun kolyesini gasp ederek kaçtığını belirledi.

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3 SUÇ KAYDI VAR

Kimlik ve adres bilgisi tespit edilen şüpheli Enes B.Ö. (17) ekipler tarafından yakalandı. 3 suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürülürken, gasbedilen kolye sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Bu arada, gasp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.