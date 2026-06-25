Mersin'de otizmli 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle "kendini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan tutuklanan öğretmenin yargılanması başlandı. Sanık, çocuğun boynundaki morlukları "dikkatini çekmek için yakasından tuttum" diyerek savunurken, mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi.

Mersin'de belediyeye ait bir merkezde atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan dava açılan tutuklu öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Duruşmaya, 21 Nisan'da, Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi'nde atipik otizm tanısı bulunan K.Y'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan sanık S.P.C. ile K.Y'nin ailesi ve taraf avukatlar katıldı.

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet! Tutuklu öğretmenin savunması ortaya çıktı

Sanık S.P.C, savunmasında, 3 yıldır öğrencisi olan K.Y'ye ihtiyaçlarına yönelik eğitim verdiğini belirtti.

Çocuğun eğitim döneminde aileyle iletişim halinde olduğunu anlatan S.P.C, "Boynundaki yaralanmayı ben yapmadım. Asla zarar vermedim. Eğitim sırasında çok fazla materyal kullanıyoruz. Onlardan dolayı olabilir. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından, göz teması sağlaması için çenesinden tuttum. Yanaklarından tutup sevgi gösterisinde bulundum. Yaralamaya yönelik kasıt yok. Tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet! Tutuklu öğretmenin savunması ortaya çıktı

"OĞLUM SÜREKLİ AĞLIYOR"

Anne Sermin Y. de çocuğunun ilk yıl merkezde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, daha sonrasında gittiğinde ise sürekli ağladığını öne sürdü.

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet! Tutuklu öğretmenin savunması ortaya çıktı

AİLE ÖĞRETMENİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİŞ

Sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirten Sermin Y, "Eskiden 'anne, baba' diyebiliyordu. Şimdi bildiğini de unuttu. Kurum müdüründen öğretmenin değişmesini istedim, değiştirmediler. Olay günü çocuğu dayısı aldı. Boynunda çizikleri gösterdi. Güvenlik kamerası görüntülerini istedim, oyaladılar. Videolarda da her şey ortada. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet! Tutuklu öğretmenin savunması ortaya çıktı

Tanık olarak dinlenen çocuğun dayısı Y.K. de adalete güvendiklerini ifade etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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