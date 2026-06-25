İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da ortalık karıştı! Hastane karıştı, takviye ekipler geldi
Adıyaman'da iki kişinin bıçaklandığı kavganın ardından tansiyon yükseldi. Yaralıların yakınları acil serviste karşı karşıya gelince ortalık karıştı, bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Özetle DinleAdıyaman'da ortalık karıştı! Hastane karıştı, takv...
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3. Sayfa 12 dk önce
İki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan kişilerin yakınlarının hastanede karşılaşmasıyla çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada İ.A. (23) ve M.E.G. (23) yaralandı.
- Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga eden kişilerin yakınları hastanede karşılaşınca tartışma çıktı.
- Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
- Hastanedeki polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar ayrıldı ve kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
- Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada İ.A. (23) ile M.E.G. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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HASTANEDE ORTALIK KARIŞTI
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga eden kişilerin yakınları hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma da kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Şahıslara hastanede bulunan polis ekibi müdahale ederken, olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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