Adıyaman'da iki kişinin bıçaklandığı kavganın ardından tansiyon yükseldi. Yaralıların yakınları acil serviste karşı karşıya gelince ortalık karıştı, bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada İ.A. (23) ile M.E.G. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE ORTALIK KARIŞTI

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga eden kişilerin yakınları hastanede karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma da kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Şahıslara hastanede bulunan polis ekibi müdahale ederken, olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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