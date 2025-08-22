Mersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi

Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirirken, bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

SIRTINDA BIÇAKLA BEKLEDİ

Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.