Mersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi

Mersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi

Güncelleme:
Mersin’de çıkan bir kavgada sırtına bıçak saplanan genç, bir süre kaldırımda bekledi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı. 

Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirirken, bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Mersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi - 1. Resim

SIRTINDA BIÇAKLA BEKLEDİ

Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

