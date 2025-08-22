Mersin'de akılalmaz görüntü! Sırtında bıçakla kaldırımda bekledi
2025-08-22
Mersin’de çıkan bir kavgada sırtına bıçak saplanan genç, bir süre kaldırımda bekledi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Mersin'de Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda bir şahıs gençlerden birinin sırtına bıçak sapladı.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirirken, bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
SIRTINDA BIÇAKLA BEKLEDİ
Bir süre sırtında bıçakla bekleyen genç, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
