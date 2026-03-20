Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından öldürülen genç kaptan Sinem Topaloğlu’nun ailesi, torunları olmadan geçirdikleri ilk bayramda mezar başında gözyaşı döktü. Failin cezaevinden gönderdiği tehdit mektubu sonrası mezarlıkta güvenlik önlemleri artırılırken, acılı aile sanığın ‘iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını’ talep etti.

Yaklaşık 8 ay önce meydana gelen olayda hayatını kaybeden genç kaptan Sinem Topaloğlu’nun Giresun’un Eynesil ilçesindeki mezarını ziyaret eden dedesi ve büyükannesi, bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti. Aile, hayatının baharında, mesleğine ve denizlere tutkuyla bağlı olan Topaloğlu için adaletin yerini bulmasını beklediklerini dile getirdi.

Mezar başında buruk bayram… Katledilen Sinem Topaloğlu'nun ailesi müebbet hapis cezası talep etti

“TÜM PLANLARINI YAPMIŞTI”

Dede Ali Hayri Topaloğlu, torununun hayallerinin yarım kaldığını belirterek, "Eğer ölmeseydi bir hafta sonra Mersin Limanı’nda kendisi için hazırlanan gemiyle kaptan olarak yurt dışına açılacaktı. Tüm planlarını yapmıştı, bana da anlatmıştı" dedi.

CEZAEVİNDEN TEHDİT MEKTUBU GÖNDERMİŞ!

Aile, olayın failinin cezaevinden mektup gönderdiğini ve mezarla ilgili tehditte bulunduğunu öne sürerek, bu durumun ardından mezarlıkta güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Belediye tarafından mezarlığa kamera sistemi kurularak, mezarın 24 saat izlenmeye başlanacağını ifade edildi.

Dede Topaloğlu, "Torunumun katili bulunduğu cezaevinden bana mektup yazmış. Mektubunda cezaevinden çıkınca mezarı kendi köyüne götürecekmiş. Buna razı gelmezsek zorla alıp taşıyacağını yazmış. Bu durumu mezarın bulunduğu belediyemize ilettik onlar da duyarlılık göstererek mezarlığa güvenlik kamera sitemiyle 24 saat izleneceğini yönünde bilgi verdi" diye konuştu.

"İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET" TALEBİ

Torununun kaptanlık kıyafetlerini sakladığını belirten anneanne Gülnaz Topaloğlu ise, 15 Mayıs’ta görülecek duruşmanın karar duruşması olmasının beklendiğini söyleyerek, "Benim canımdan can aldılar. En ağır cezayı almasını istiyorum. Tek tesellimiz adaletin tecelli etmesi olacak. Bizim şuan acımız tarifsiz her bayram mutlaka gelemezse de görüntülü arayarak bayramlaşırdı. Bu bayram biz ziyaretine geldik. Bizim acımızı adaletin yerini bulması hafifletir. 15 Mayıs’ta üçüncü duruşması olacak inşallah karar duruşması olur ve iki kez ağırlaştırılmış cezaya mahkum edilir" şeklinde konuştu.

Topaloğlu, torunun kaptanlık kıyafetlerini sakladığını da belirterek, "Bir kaptanlık kepi burada mezar başında duruyor diğeri ise evde saklıyorum, Mezarını yaptırdığımda mezar taşına kaptanlık kıyafetini de resmetmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KORKUNÇ OLAYIN GEÇMİŞİ…

13 Ağustos 2023 tarihinde evlenen Sinem Topaloğlu, evliliğinden kısa süre sonra Ali Eren S. ile boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu süreçte tehdit aldığı iddiasıyla emniyete başvuran Topaloğlu hakkında koruma kararı alındı.

Olay gecesi, Beşikdüzü ilçesinde arka balkondan eve giren Ali Eren S. ile Topaloğlu arasında tartışma çıktı. Bu sırada devriye görevinde bulunan mahalle bekçisi Emrah Erata, sesleri duyarak kapıya yöneldi. Şüpheli, kapıyı açtıktan sonra elindeki silahla bekçiyi bacağından vurdu. Ardından kaçmaya çalışan Sinem Topaloğlu’na ateş eden saldırgan, genç kadını sırtından vurarak ağır yaraladı. Topaloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kaptanın ailesi, şimdi 15 Mayıs’ta görülecek duruşmadan çıkacak kararı bekliyor.

