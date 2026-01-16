İzmir'de 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklandı. Öte yandan genç kızın cinsel ilişki teklifini reddettiği için öldürüldüğü, tecavüze uğrayıp uğramadığı bilgisi içinse otopsi raporunun bekleneceği öğrenildi.

Bornova'da 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER

Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ortaya kan donduran detaylar çıktı. Genç kızın 'Biriyle görüşeceğim' diyerek evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı biliniyordu. Katil zanlısının ise genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturduğu öğrenildi.

Mihriban'ı öldürüp gömmüştü! Kan donduran cinayetin altından 'cinsel ilişki' teklifi çıktı

Habertürk'ün haberine göre ise Fatih İnan, önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Yılmaz’ın ayrıldığını; bir süre sonra ise Yılmaz’ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti.

"CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ" İDDİASI

İfadedeki çelişkiler üzerine ekipler detaylı bir soruşturma sürdürdü. İddialara göre Fatih İnan, genç kızlar cinsel ilişki yaşamak için sosyal medya üzerinden tuzak kurdu. Ardından “Sosyal medyada kendisine atılan bir isteği gösterme” bahanesiyle Mihriban’ı çağırdı. Genç kızın da buluşmaya, dayısının kiracısı olduğuna güvenerek gittiği düşünülüyor.

Ancak katilin genç kıza cinsel ilişki teklifi ettiği, reddedilince de Mihriban'ı öldürdüğü öne sürülüyor. Genç kızın tecavüze uprayıp uğramadığı ise otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası