Miras için yeğenini acımasızca darbetmişti! Dayının savunması "pes" dedirtti

9 Ağustos'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun'a (38) işe gitmek için durakta otobüs beklediği sırada dayısı M.A. (55) beyzbol sopasıyla saldırdı. Mehmet Alpaltun

DAYISINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Darbenin etkisiyle yere yığılan Alpaltun, baygın haldeyken de sopa ve tekmelerle dövüldü. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken, ailesi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürülen Alpaltun'un başına 15 dikiş atıldı, vücudunda çok sayıda morluk tespit edildi. Darp raporu alan Alpaltun, dayısından şikâyetçi oldu.

300 DÖNÜMLÜK TARLA DÜŞMANLIK BAŞLATTI

İddiaya göre kavga, 2016'da hayatını kaybeden Hasan Alpaltun'un Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük tarlasının paylaşımı nedeniyle başladı. Altı erkek kardeş, kız kardeşlerin mirasta payı olmadığını öne sürerek devri almak istedi. Temmuz ayında çıkan tartışmada Mehmet Alpaltun, annesi Zeynep Alpaltun'un mirastan vazgeçirilmek istendiğini fark edip noterde işlemi durdurdu. Bu olay, taraflar arasındaki gerilimi artırdı.

Yeğenini darbeden dayı M.A.

DAYIDAN "PİŞKİN" SAVUNMA

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.A. ile kardeşleri R.A. (73) ve O.A.'yı (65) gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanırken R.A. ve O.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Alpaltun ise şunları söyledi:

"NOTERDEN SATIŞI İPTAL ETTİRDİM, BANA KİNLENDİLER" "O.A. ve M.A. annemin erkek kardeşleri. Annemi notere götürüp Diyarbakır'daki arsaları zorla annemden almak istediler. Küçük kardeşim arayıp durumu bana anlattı. Bunun üzerine notere gidip satışı iptal ettirdim. Oradan bana kinlendiler. Babamın işlettiği iş yerine gelip bana tehdit edip küfürler ettiler. Dayımdır diye her zaman alttan aldım. Oturduğum yerde O.A. ve M.A.'yı ellerinde sopayla görmeye başladım. Gezip bana gözdağı vermek istediler. Evleri burada değil bunların"

"BANA KADINA MİRAS VERİLMEZ DİYORLAR"

Saldır anını anlatan Mehmet Alpaltun "Küçük kardeşime, bunlar bana tuzak kuracak içime doğuyor diye söylemiştim. En son işe giderken arkamdan bana saldırdı. Görmemle vurması bir oldu. Beni dövdükleri yerde arkada silahlı biri daha bekliyormuş. Silahlı bekleyen kişi de benim O.A. isimli dayım, beni çapraza alacaklardı, pusu kurmuşlar. Anneme destek olduğum için bunlar yaşandı. Bana kadına miras verilmez diyorlar" ifadelerini kullandı.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

"İnşallah iyi bir ceza alırlar, şu an beni yarım adam yaptılar. İhtiyacımı bile göremiyorum, felç kalsaydım ne olacaktı?" diyen Alpaltun, "Beni şu anda ölümle tehdit ediyorlar. 'Seni öldüremedik. Bir dahakine öldüreceğiz' diyorlar. Ayağa kalktıktan sonra can güvenliğim yok. Bunların çocukları dışarıda" dedi.