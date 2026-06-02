Muğla’da mayıs ayında uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliden 41’i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

41 KİŞİ TUTUKLANDI

İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 bin 535 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 184 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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