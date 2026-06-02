İhlas Haber Ajansı
Muğla'da zehir tacirlerine darbe! 41 kişi tutuklandı
Muğla’da mayıs ayında uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 49 şüpheliden 41’i tutuklandı.
Özetle DinleMuğla'da zehir tacirlerine darbe! 41 kişi tutuklan...
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3. Sayfa 2 dk önce
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalarda 41 kişiyi tutukladı.
- Operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlardan 41'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 bin 535 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
- Operasyonlar kapsamında 184 şüpheliye adli işlem yapıldı.
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1-31 Mayıs'ta uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
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41 KİŞİ TUTUKLANDI
İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 5 hassas terazi, 2 bin 535 sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 184 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.
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