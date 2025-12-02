Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bekdik TOKİ blokları yakınlarında gerçekleşti. Plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, seyir hâlindeyken kafa kafaya çarpıştı. Araçların düşük hızda ilerlemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın ardından araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı belirtildi. O anlar ise KGYS kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

