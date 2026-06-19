Niğde’de 20 yaşındaki bir genç apartmanı 10. katından düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar talihsiz gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki S.Y. (20), pencereden beton zemine düştü. Gencin düştüğünü gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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