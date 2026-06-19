Anadolu Ajansı
Niğde'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Niğde’de 20 yaşındaki bir genç apartmanı 10. katından düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlıkçılar talihsiz gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Özetle DinleNiğde'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç feci şeki...
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3. Sayfa 2 dk önce
İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katından düşen genç bir kişi hayatını kaybetti.
- Olay İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katında meydana geldi.
- S.Y. (20) isimli genç pencereden beton zemine düştü.
- Gencin düştüğünü gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
- Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
- Cenaze Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki S.Y. (20), pencereden beton zemine düştü. Gencin düştüğünü gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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