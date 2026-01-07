Anadolu Ajansı • Niğde
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı
Niğde’nin Şehitler Mahallesi’nde apartman dairesinde yaşayan bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Niğde Şehitler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 47 yaşındaki Cemil A. soba kovasını çıkardıktan sonra ısınmak için yanında bıraktı.
AİLE BİREYLERİ FARK ETTİ
Evde duman kokusunu alan aile bireyleri, odaya girdiğinde Cemil A.'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EVİNDE CAN VERMİŞ
Ekiplerin yaptığı kontrolde Cemil A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Cemil A.'nın cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
