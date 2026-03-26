Şanlıurfa'da kız arkadaşıyla tartışan Ali Badıllı, bu sırada araya giren arkadaşını silahla vurdu. Arkadaşının öldüğünü düşünen Badıllı, aynı silahla intihar etti.

Akılalmaz olay Şanlıurfa'da gece saatlerinde yaşandı. 45 yaşındaki 1 çocuk babası Ali Badıllı, gönüş ilişkisi yaşadığı M.Ö ve arkadaşı S.M. (33) ile buluştu.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Edirne'de kaçak üretim çiftliğinden kurtarılan 88 cins köpek sahiplendirildi

Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile M.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi.

Öfke kurşunu ölüm getirdi! Arkadaşını vurdu, "öldü" sanıp canına kıydı

ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU

Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren S.M.'nin başına isabet etti. S.M. kanlar içinde yere yığıldı. S.M.'nin öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. S.M. ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

