Düzce Şerefiye Mahallesi’nde 26 yaşındaki Emre S., yanında getirdiği silahla önce havaya ateş etti, ardından kafasına sıkarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Düzce Şerefiye Mahallesi Çevre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre S., yanında getirdiği silah ile önce havaya birkaç el ateş etti. Ardından Rasim Bedir Paşa Bulvarı’na çıkan Emre S., yaklaşık 2 dakika sonra aynı sokağa geri dönerek kafasına ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamı hareketsiz bir şekilde buldu ve ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emre S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, inceleme ekipleri mermi kovanlarını topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve emniyet yetkilileri, gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası