İçişleri Bakanlığı, "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandıran, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütlerine yönelik 16 ilde düzenlenen 22 operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

Ayrıca, şüphelilerin baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik 22 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

16 İLDE OPERASYON

Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ olmak üzere 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 228 şüpheli yakalandı.

10 MİLYAR TL HESAP HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon lira hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon lira değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı, çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu ele geçirildi.

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