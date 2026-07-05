FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda bronz madalya mücadelesi verecek 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı üçüncülük karşılaşması için geri sayım başladı. Basketbolseverler, Avustralya-Türkiye U17 maçının yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde Sırbistan'a mağlup olan 17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, organizasyonu madalyayla tamamlamak için parkeye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, bronz madalya maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. İşte Avustralya-Türkiye U17 basketbol maçına ilişkin yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları...

AVUSTRALYA-TÜRKİYE U17 BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Türkiye ile Avustralya, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede iki takım da organizasyonu bronz madalya ile tamamlamak için sahaya çıkacak.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden canlı takip edebileceği gibi TRT'nin dijital yayın platformları üzerinden de izleyebilecek.

Avustralya-Türkiye U17 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası)

AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak bronz madalya mücadelesi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edemeyecek basketbolseverler ise TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden canlı yayına erişebilecek.

Mücadeleyi salondan takip etmek isteyen taraftarlar ise organizasyonun resmi bilet satış platformu Biletix üzerinden bilet satın alabilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu da taraftarları bronz madalya maçında milli takımı tribünden desteklemeye davet etti.

Avustralya-Türkiye U17 basketbol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası)

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKIYORLAR

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımı, yarı finalde güçlü rakibi Sırbistan'a 76-71 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçırdı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede milliler, son ana kadar oyunun içinde kalmasına rağmen parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki son maçında Avustralya ile bronz madalya mücadelesi verecek. Turnuvayı dereceyle tamamlamayı hedefleyen milliler, ev sahibi avantajını kullanarak taraftar desteği önünde madalyaya ulaşmayı amaçlıyor.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası boyunca başarılı performans sergileyen Türkiye, grup aşamasının ardından eleme turlarında da dikkat çeken sonuçlar aldı. Son 16 turunda Venezuela'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen milliler, ardından Fransa'yı eleyerek yarı finale adını yazdırmıştı.

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