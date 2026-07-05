ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal, NATO Zirvesi öncesinde yayımladığı analizde Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunu ve Ankara-Washington hattındaki ilişkileri mercek altına aldı. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkinin Türkiye'nin diplomatik etkisini güçlendirdiğini belirtirken, Erdoğan'ın Trump'ın NATO'ya yönelik sert çıkışlarını dengeleyen "tek panzehir" olarak değerlendirildiğini yazdı.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), önümüzdeki günlerde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'nin ittifak içindeki artan gücünü ve Washington-Ankara hattındaki stratejik ortaklığı manşetine taşıdı.

Jared Malsin imzalı analizde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü liderlik ilişkisinin, Türkiye’nin küresel arenadaki jeopolitik ve askeri konumunu zirveye çıkardığı aktarıldı.

Amerikan basını, Ankara'nın savunma sanayisindeki adımları ve küresel krizlerdeki vazgeçilmez arabuluculuk rolü nedeniyle Batılı müttefiklerin Türkiye karşısında çok daha yapıcı bir tutum takınmak zorunda kaldığının altını çizdi.

ABD medyasından dünyayı sallayan itiraf: Erdoğan, Trump’ın çıkışlarını dengeleyen tek panzehirdir!

TRUMP’TAN ERDOĞAN’A ÖVGÜ: "GÜÇLÜ BİR ADAM"

The Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu hayranlığı gizlemediğini belirterek Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı. Trump’ın NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda, bu yılki zirveye katılma kararında ev sahibinin Türkiye olmasının doğrudan etkili olduğunu belirttiği aktarıldı. Trump’ın bizzat kurduğu cümlelere yer verilen analizde, ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Erdoğan güçlü bir adam. Ondan ne istersem hepsini yerine getirdi" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

İki lider arasında dostluğun, Batı başkentlerinden gelebilecek muhtemel eleştirileri tamamen hafiflettiği ve Türkiye'nin Ukrayna'dan İran'a, Gazze'den Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki merkezi arabulucu rolünü pekiştirdiği ileri sürüldü.

ABD medyasından dünyayı sallayan itiraf: Erdoğan, Trump’ın çıkışlarını dengeleyen tek panzehirdir!

SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜRK DAMGASI: PENTAGON’UN EN BÜYÜK TEDARİKÇİSİ

Türkiye'nin askeri teknolojide ulaştığı muazzam seviye Amerikan medyasının en çok dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı. Ukrayna savaşında Rus konvoylarını etkisiz hale getiren Türk İHA'larının uluslararası alanda kazandığı büyük başarıya değinen gazete, Baykar'ın bugün 33'ten fazla ülkeye ihracat yapan ve Avrupalı dev havacılık şirketleriyle ortaklık kuran küresel bir aktör olduğunu yazdı. Bununla da yetinmeyen WSJ, mühimmat üretiminde Türkiye'nin üstlendiği kritik role parmak basarak, "Bir başka Türk şirketi ise, şu anda Pentagon’un dünya çapında kıtlığı yaşanan top mermilerinin en büyük tedarikçilerinden biri haline gelen Teksas’taki bir fabrikada ekipman tasarladı ve kurdu" ifadesiyle Türk savunma sanayisinin ABD ordusu için bile hayati bir üretici haline geldiğine değindi.

ABD medyasından dünyayı sallayan itiraf: Erdoğan, Trump’ın çıkışlarını dengeleyen tek panzehirdir!

F-35 KONUSUNDA YENİ DÖNEM VE BEYAZ SARAY'DAN TAM DESTEK

The Wall Street Journal, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde geçmiş yıllarda yaşanan tıkanıklıkların Trump yönetimiyle birlikte tamamen aşılmaya başlandığına dikkat çekerek gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Başkan Yardımcısı JD Vance, Haziran ayında, ilk Trump yönetiminin Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi satın almasına tepki olarak Türkiye’yi savaş uçağı programından çıkardığından yıllar sonra, ABD’li yetkililerin Türkiye’ye gelişmiş F-35 savaş uçağını satmanın yollarını aradıklarını söyledi. Bu işlem NATO’da bir bölünmeye yol açmış ve Türkiye’nin Washington ile olan savunma ilişkilerinde yıllarca süren uyuşmazlığı tetiklemişti."

İlişkilerin ulaştığı seviyeyi teyit eden Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly de gazeteye yaptığı resmi açıklamada, “Başkan Trump, bölgede olağanüstü bir ortak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkiye sahiptir” diyerek Washington'ın Ankara'ya verdiği tam desteği doğrudan ifade etti.

Ayrıca ABD basınıAnkara'nın küresel krizlerdeki vazgeçilmez ağırlığı hakkında şu değerlendirmeleri paylaştı:



"Türkiye, Rusya ile köklü ekonomik bağlara sahip olmasına rağmen, Ukrayna'nın işgale karşı direnişinde savaş gemileri inşa ederek ve kritik askeri mühimmat sağlayarak ittifakın en güvenilir ortağı olarak öne çıkıyor. Erdoğan’ın liderliği, ABD Başkanı Trump’ın NATO müttefiklerine yönelik fevri çıkışlarını dengeleyen ve ittifakın tamamen dağılmasını engelleyen 'zehir azaltıcı' bir panzehir görevi üstleniyor."

İsrail-Hamas ateşkesinden İran'la yürütülen hassas süreçlere kadar her masada Hakan Fidan ve İbrahim Kalın gibi Türk liderlerin ana aktör olduğunu kaydeten Wall Street Jorunal "Bugün ise Erdoğan’ı eleştiren çok az kişi var, varsa bile." yorumunda bulundu.

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