Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçın ardından Didier Deschamps'ın yedek kulübesine ağır hakaretler edildiği iddiası gündem oldu. Fransız basınında hakaretlerin Deschamps'ın kısa süre önce hayatını kaybeden annesine yönelik olduğu öne sürülürken, Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro suçlamaları kesin bir dille reddetti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'nın Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından saha dışındaki tartışmalar gündeme damga vurdu. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, Paraguay yedek kulübesinden hakarete uğradığını açıklamasının ardından Fransız basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Fransa Milli Takımı oyuncuları

DESCHAMPS'TAN HAKARET TEPKİSİ

Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan Didier Deschamps, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Yedek kulübesindeki hakaretlere maruz kalmasaydık daha iyi olurdu. Özellikle bazıları kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, yaşanan olaya tepki gösterirken hakaretlerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Fransız basınında yer alan haberlerde ise söz konusu hakaretlerin, kısa süre önce hayatını kaybeden Deschamps'ın annesine yönelik olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps

ALFARO'DAN KESİN YALANLAMA

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında iddiaları net bir dille reddetti.

Arjantinli teknik adam, "Kendisine büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Evet, maç içinde özellikle VAR kararları nedeniyle tartışmalar yaşandı. Bir taraf penaltı bekliyordu, diğer taraf beklemiyordu. Ancak böyle bir hakareti hiç duymadım. Teknik ekibimi tanıyorum ve hiç kimsenin böyle davranacağına inanmıyorum. Futbol savaş değildir. Bilmediğim ve yaşanmadığına inandığım bir olay için özür dilemeyeceğim. Ancak bu tür davranışlara tamamen karşıyım. Eğer böyle sözler duysaydım ilk tepkiyi ben verirdim. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Paraguaylı çalıştırıcı ayrıca maçın ardından ilk iş olarak Deschamps'ın yanına gittiğini belirterek, "Finale çıkması ve dünya şampiyonu olması için kendisine başarılar diledim. Maçtan önce de ona harika bir takıma sahip olduğunu söylemiştim." diye konuştu.

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro

KARAR TARTIŞMALARA SEBEP OLDU

Mücadelenin tek golü, sonradan oyuna giren Desire Doue'nin ceza sahasında düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıyla geldi. Hakem Ilgiz Tantaşev ilk anda oyunu devam ettirse de VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi.

Özbek hakem, maç yönetimi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Fransa'ya üç sarı kart gösteren Tantaşev'in Paraguaylı futbolculara kart çıkarmaması tartışma yarattı. Karşılaşmada Gustavo Velazquez'in Mbappe'ye yaptığı sert müdahalenin cezasız kalması ve Matias Galarza'nın hem Mbappe hem de Jules Kounde'ye yaptığı müdahaleler de Fransız cephesinin tepkisini çekti.

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