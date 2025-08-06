Ortalık savaş alanına döndü! Freni boşalan tır 11 aracı biçti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan maden yüklü tır, ışıklarda bekleyen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada yaralanan vatandaşların tedavisi sürüyor.

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TIR IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARI BİÇTİ

Güroymak-Muş kara yolunun Mehmetçik Parkı civarında K.D. idaresindeki 26 EB 601 plakalı maden yüklü tırın seyir halindeyken freni boşaldı.

Yaklaşık 1 kilometre kontrolsüz ilerleyen tır, ışıklarda bekleyen ve yol kenarında park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durabildi.

GAZ KAÇAĞI OLAN ARAÇLARA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Özellikle ilçe girişindeki dar alanda yaşanan kargaşa, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Gaz kaçağı olduğu tespit edilen bazı araçlara müdahale edildi.

HASAR OLUŞTU, TRAFİK DURDU

Tırın çarptığı minibüs, kamyonet ve otomobillerde hasar oluştu. Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ EDİLİYOR

Öte yandan, kazada hafif yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri sürerken, kazaya karışan tır ve araçların kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.