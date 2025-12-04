İhlas Haber Ajansı
Polis şüphe üzerine durdurdu! Tavana tutunur halde bulundular
Hatay'da durdurulan kamyonette tavana tutunarak saklanmaya çalışan 4 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin takibiyle Antakya-İskenderun yolunda şüpheli bir kamyonet durduruldu.
TAVANA ASILARAK SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR
Durdurulan araçta tavana tutunarak saklanmaya çalışan 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin ilginç anları kameraya yansırken, şahıslar polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
