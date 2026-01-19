İhlas Haber Ajansı
Samsun'da araç şarampole devrildi! 6 yaralı var
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların ayakta tedavi edildiği bildirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
- Hafif ticari araç, karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi.
- Kazada 6 kişi yaralandı ve Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaralı Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
