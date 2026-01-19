Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralıların ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaralı Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

