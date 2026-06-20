İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da feci kaza!! Otomobilin altı üstünü gördü, 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ara. devrildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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3. Sayfa 2 dk önce
Bozova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi ağır yaralanmış, bu kişilerden ikisi hastanede kurtarılamamıştır.
- Kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana gelmiştir.
- 48 AHU 760 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrilmiştir.
- Kazada 4 kişi ağır yaralanmıştır.
- Yaralılar Bozova Devlet Hastanesine kaldırılmıştır.
- Abdurrahim Kılıç ve İlhan Yıldırım isimli yaralılar kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
- 2 yaralının hastanedeki tedavileri sürmektedir.
Kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
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