Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ara. devrildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Şanlıurfa'da feci kaza!! Otomobilin altı üstünü gördü, 2 kişi öldü

4 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza!! Otomobilin altı üstünü gördü, 2 kişi öldü

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şanlıurfa'da feci kaza!! Otomobilin altı üstünü gördü, 2 kişi öldü

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