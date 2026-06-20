Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'de, Netanyahu'nun orduya saldırıları durdurma talimatı verdiği iddia edildi. Haberlere göre İsrail güçleri, saldırıları sonlandıracak ancak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan'daki İsrail saldırılarının planlanan İran barış görüşmelerini riske atmasının ardından, Tel Aviv yönetiminden "Hizbullah ile ateşkes konusunda anlaşmasını istediğini" belirmişti. İsrail basını, Trump'ın talebinin yerine getirildiğini gösteren bir iddia ortaya attı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a saldırılara ilişkin yeni talimat verdiği aktarıldı.

SALDIRILARI DURDURMA TALİMATI

Haberde, Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna Lübnan'a saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi emrini verdiği belirtildi.

İsrail'de hükümetten ya da ordudan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Netanyahu geri adım mı attı? Lübnan saldırıları için yeni emir

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İsrail ordusu, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çevresindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in güneydeki Nebatiye, Sur ve Sayda kentlerine düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Netanyahu geri adım mı attı? Lübnan saldırıları için yeni emir

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ABD-İran mutabakatına rağmen şiddetli saldırılar düzenlenen Lübnan'da dün Hizbullah ile yeni ateşkesin devreye girdiğini açıklamıştı.

İran ve ABD arasında varılan mutabakata göre Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes uygulanacağı belirtilmiş, bu durum İsrail'de tepkilere neden olmuştu.

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