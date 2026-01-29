İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kaza! Servis aracı ağaca çarptı, çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da gizli buzlanma beraberinde kazaları getirdi. İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı; 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede 1 kamyonet ve 2 otomobil de yoldan çıkarak refüje çarptı.
Kaza, Hilvan-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesinden Şanlıurfa´ya işçi taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, gizli buzlanma nedeniyle yoldan çıktı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ
Öte yandan, gizli buzlanma nedeniyle 1 kamyonet ile 2 otomobilin daha yoldan çıkarak refüje çarptığı görüldü. Otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu.
