İstanbul Sarıyer’de bir özel okul sahibi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı idari işler müdürünü silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de bulunan bir özel okulda meydana geldi. Özel bir anaokulunun okul sahibi Can O. (59) ile Okulun İdari İşler Müdürü Gülcan K. (36) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Sarıyer'de sıcak saatler! Özel okulun sahibi, müdürü vurdu

OKULUN SAHİBİ, KADIN MÜDÜRÜ KURŞUNLADI

Büyüyen tartışmada okul sahibi Can O., idari işler müdürü Gülcan K.'yi silahla vurdu. Kulağından ve elinden yaralanan Gülcan K., yardım istedi. Can O., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de sıcak saatler! Özel okulun sahibi, müdürü vurdu

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kaçan şüpheli, Sarıyer Asayiş Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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