Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri tarafından sınır kapılarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 4 milyar 617 milyon TL değerinde ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

UYUŞTURUCU MADDE VE İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında operasyonlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Operasyona ilişkin Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan'a gideceği anlaşılan tırda yapılan kontroller neticesinde 886 kilo esrar ele geçirilmiştir. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Hindistan'dan Türkiye'ye gelen konteyner içerisinde 440 bin adet etken maddesi pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilo metamfetamin ele geçirilmiştir."



Yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği aktarılan açıklamada, "Gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde, ülke ekonomisine zarar veren, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı faaliyetlere ağır darbe vurulmuştur. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kamu düzeninin korunması, ekonomik güvenliğin sağlanması ve halk sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Olaylarla ilgili olarak Edirne, Mersin ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

