Şişli'de akşam üzeri metruk bir gecekonduda hareketsiz halde yatan bir adam bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Şişli Gülbahar Mahallesi'ne bağlı Kaptan Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Metruk bir gecekonduda çevredeki vatandaşlar hareketsiz halde yatan bir şahsı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, maktulün madde bağımlısı olduğu da öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

