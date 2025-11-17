Siverek'te feci olay! Soba dumanı ölüme götürdü: 1 ölü 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde feci bir olay yaşandı. Sobadan sızan dumandan zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Siverek'te yaşlı bir çift, evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi ve hayatını kaybeden bir adam olduğu bildirildi.
- Hacı Özpolat (64) ile eşi Safiye Özpolat (65), Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde sobanın dumanından etkilenerek baygın halde bulundu.
- Yakınları çifti müdahale ederek baygın haliyle buldu.
- Her iki yaşlı da ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Hacı Özpolat, hastanede hayatını kaybetti. Safiye Özpolat durumu ağır olduğu için Şanlıurfa'daki başka bir hastaneye sevk edildi.
Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Sarıkaya (Sahrik) Mahallesi’nde meydana geldi.
YAŞLI ÇİFTİN KABUS GECESİ
Edinilen bilgilere göre, Hacı Özpolat (64) ile eşi Safiye Özpolat (65) evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi. Çiftle iletişim kuramayan yakınları durumdan şüphelenerek eve girdi ve yaşlı çifti baygın halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
