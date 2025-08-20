Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Şoförle yolcu tartıştı, tüm otobüs kavgaya karıştı! Akılalmaz biber gazlı müdahale kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatih'te İETT otobüsünde şoförle yolcu arasındaki tartışmaya diğer yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri şoföre biber gazı sıktı, ortalık savaş alanına döndü.

Akılalmaz olay, Fatih ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi.

Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı.

ŞOFÖR OTOBÜSE KİMSEYİ ALMADI

Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

