Haberler > Gündem > İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar!

İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar!

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bisiklet kullanımını öğretmek için İBB tarafından hizmete alınan İSbike, uzun süre kullanılmayınca bisiklet mezarlığı ortaya çıktı. Bisiklet istasyonlarının atıl hale geldiği görülürken uygulamanın kapalı olmasına rağmen fiyatlara zam yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından  İstanbul halkına bisiklet kullanımını öğretmek, çevreci ulaşım alternatiflerini teşvik etmek için hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSbike), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.

İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar! - 1. Resim

2023'TEN BERİ AKTİF DEĞİL

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSbike’ın ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti.

İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar! - 2. Resim

KAPALI UYGULAMAYA ZAMMA DEVAM

İSbike uygulamalısının kapalı olmasında rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, "Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu’nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" dedi.

İBB'nin hayali 'mezarlığa' döndü: Çürüyen bisikletlere zam yaptılar! - 3. Resim

Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. İşin trajikomik tarafı İSbike 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

