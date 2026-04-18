Stajyer öğrenci 25 metreden düştü! Kahreden anlar kamerada
Malatya'da staj gördüğü inşaatta yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bugün saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde iddiaya göre, bölgede bulunan özel bir inşaatta staj gören 17 yaşındaki Engin Tuncay'a ustası tarafından bir üst kattan malzeme getirmesi söylendi.
MAKİNEYE ALMAYA ÇIKMIŞ
Spiral makinesini almak için üst kata çıkan ve bir süre geri dönmeyen Tuncay, binanın yan tarafında yerde hareketsiz halde bulundu. Özel bir araçla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Tuncay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAMERAYA YANSIDI
Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Engin Tuncay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.