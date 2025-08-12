Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > TEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

TEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TEM&#039;de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde korkutan bir kaza meydana geldi. Malatya’dan İstanbul’a giden Gürkan Güner idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Yusuf S. yönetimindeki soğan yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yine anız, yine çöplük! Ellerimizle yakıyoruz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pendik'te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale etti - 3. SayfaPendik'te gece yarısı yangın paniği! Ekipler müdahale ettiSoygundan sonra Amerikan traşı oldu! Hırsızdan tanınmamak adına ilginç yöntem - 3. SayfaSoygundan sonra çareyi saçlarında buldu!Gönlü el vermedi! Boş kalan direğe Türk bayrağını astı - 3. SayfaGönlü el vermedi! Boş kalan direğe Türk bayrağını astıManisa'da korkunç ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var - 3. SayfaManisa'da ambulans kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı varFeci kazada 3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar - 3. SayfaFeci kazada 3 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılarYangını gören sokağa döküldü! İş makinesi alevlerin ortasında kaldı, 3 kişi dumandan etkilendi - 3. SayfaAlevleri gören sokağa döküldü!
Sonraki Haber Yükleniyor...