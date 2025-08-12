TEM'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsü ile soğan yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişi İstanbul istikametinde korkutan bir kaza meydana geldi. Malatya’dan İstanbul’a giden Gürkan Güner idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Yusuf S. yönetimindeki soğan yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü Gürkan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 1’i ağır 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
