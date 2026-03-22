Nevşehir'deki Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'nde çalışan temizlik görevlisi okulun kazan dairesinde ölü bulundu.

Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde yaşayan 35 yaşındaki Erkan C, dün sabah evden ayrılarak beldede çalıştığı Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi'ne gitti.

JANDARMA CESEDİNİ KAZAN DAİRESİNDE BULDU

Akşam saatlerinde eve dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerce yapılan aramada, Erkan C, görev yaptığı okulun kazan dairesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesinin ardından okula gelen sağlık ekipleri Erkan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan C'nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

