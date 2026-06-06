Tokat’ta otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
- Kaza, D-100 Karayolu Irmak köyü mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
- O. D. (36) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
- Kazada sürücü Osman Dündar ile birlikte Ö.S.D. (9), S.D. (37), A.T.D. (5) ve E. Y. (48) yaralandı.
- Araçta yolcu olarak bulunan Meliha Dündar (60) olay yerinde vefat etti.
- Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
- Meliha Dündar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Sabah saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Irmak köyü mevkiinde seyir halinde olan O. D. (36) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Osman Dündar ile araçta bulunan Ö.S.D. (9), S.D. (37), A.T.D. (5) ve E. Y. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Araçta yolcu olarak bulunan Meliha Dündar (60) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Meliha Dündar’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığının yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.