Tokat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Tokat-Sivas karayolunda yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
1 ÖLÜ 13 YARALI VAR
Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
