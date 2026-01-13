Tokat-Sivas karayolunda yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ 13 YARALI VAR

Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



