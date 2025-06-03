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Unutkanlığın bu kadarı pes dedirtti! Benzin pompası araçtayken gaza bastı, hortumu koparttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aracına benzin almak için akaryakıt istasyonuna giden bir sürücü, yakıt aldıktan sonra pompayı aracın üzerinde unuttu. Unutkanlığın bu kadarı pes dedirten olayda faciadan kıl payı dönüldü.

Akaryakıt istasyonunda faciadan kıl payı dönüldü. Bir sürücü, benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Gaza basınca hortumu kopartan sürücü pes dedirtti.

POMPAYI BERABERİNDE GÖTÜRÜYORDU

Sıra dış olay Edirne'de yaşandı. Aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden bir otomobil sürücüsü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı.

Unutkanlığın bu kadarı pes dedirtti! Benzin pompası araçtayken gaza bastı, hortumu koparttı - 1. ResimÇevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti.

Unutkanlığın bu kadarı pes dedirtti! Benzin pompası araçtayken gaza bastı, hortumu koparttı - 2. Resim

FELAKETTEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ

Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Unutkanlığın bu kadarı pes dedirtti! Benzin pompası araçtayken gaza bastı, hortumu koparttı - 3. Resim

Çevredeki bir vatandaş yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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