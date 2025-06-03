Unutkanlığın bu kadarı pes dedirtti! Benzin pompası araçtayken gaza bastı, hortumu koparttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2025 19:06 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 19:22 - Güncelleme:

Aracına benzin almak için akaryakıt istasyonuna giden bir sürücü, yakıt aldıktan sonra pompayı aracın üzerinde unuttu. Unutkanlığın bu kadarı pes dedirten olayda faciadan kıl payı dönüldü.

Akaryakıt istasyonunda faciadan kıl payı dönüldü. Bir sürücü, benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Gaza basınca hortumu kopartan sürücü pes dedirtti. İlgili Haber Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor POMPAYI BERABERİNDE GÖTÜRÜYORDU Sıra dış olay Edirne'de yaşandı. Aracına yakıt almak için akaryakıt istasyonuna giden bir otomobil sürücüsü benzin pompasını aracın üzerinde unuttu. Çevredeki vatandaşlar yaşanan duruma şaştı kaldı. Çevredekilerin seslenmesi üzerine duran otomobil sürücüsü olayı fark etti. FELAKETTEN KIL PAYI DÖNÜLDÜ Benzin pompası halen aracında takılıyken ilerleyen sürücü, yakıt hortumunun kopmasına neden oldu. Yakıt kesicisinin devreye girmesiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Çevredeki bir vatandaş yakıt hortumunun kopmasının ardından kesicinin devreye girmesiyle büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak