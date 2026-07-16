Samsun'da akrabasını çıkan kavga sırasında otomobiliyle iki kez üzerinden geçerek ölümüne neden olan Uğur Yılmaz’a 18 yıl hapis cezası verildi. Yılmaz kendini “Canım ciğerim benim. Kesinlikle kaza oldu. Kasıtlı olarak iki kez üzerinden geçmedim. Bilerek öldürseydim cezaevinde intihar ederdim” diyerek savundu.

Samsun’un İlkadım ilçesinde akrabalar Uğur Yılmaz (33) ile Mehmet Kalay (39) arasında tartışma çıktı.

ÜZERİNDEN 2 KEZ GEÇTİ

Yılmaz, kullandığı otomobille Mehmet Kalay'a çarptı. Ardından aracın üzerinden geçtiği Kalay'ın üzerinden dönüş yaparak ikinci kez geçti. Mehmet Kalay, hayatını kaybetti. Kalay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada 19 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Uğur Yılmaz tutuklandı.

Üzerinden 2 kez geçti, kendini “Öldürseydim intihar ederdim” diyerek savundu! Cezası belli oldu

“ÖLDÜRSEYDİM İNTİHAR EDERDİM”

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Uğur Yılmaz, kendini şöyle savundu:

5 tane çocuğum var, niye öldüreyim? Canım ciğerim benim. Kesinlikle kaza oldu. Geri geri gelirken oldu. Önüme baktım kimse yok, tekrar gittim. Kasıtlı olarak iki kez üzerinden geçmedim. Bir şey göremedim. Araçtan indim, baktım kan geliyordu. 6 çocuğu yetim kaldı. Bilerek öldürseydim cezaevinde intihar ederdim. Kendimi de öldürürdüm. Kesinlikle bilerek yapmadım.

Üzerinden 2 kez geçti, kendini “Öldürseydim intihar ederdim” diyerek savundu! Cezası belli oldu

18 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Yılmaz'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırırken, Mevlüt Yılmaz'ın ise beraatine karar verdi.

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