Tunceli’de 2020’den beri kayıp olan Gülistan Doku vakasında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları şüpheli bir durumu gözler önüne serdi. Kayıtlarda şüpheli olarak gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve firari arkadaşı Umut Altaş’ın, Doku’nun en son görüldüğü bölgeden aynı araçla 4 kez geçtikleri belirlendi.

Araç, 5 Ocak 2020 gecesi köprüden 4 kez geçerken PTS kameralarınca kaydedildi. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturma dosyasında daha önce yer almayan PTS kayıt ve görüntülerinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bildirildi.

Doku’nun sosyal medya hesapları ve SIM kartının da organize bir çete tarafından temizlendiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan 13 kişinin ifade işlemleri devam ederken Tunceli Barosu şüpheliler için avukat görevlendirmeyeceğini açıkladı. Bu arada bilirkişi raporlarına göre, kaybolmasının ardından genç kadının Instagram ve WhatsApp verileri sistematik şekilde silindi.

Valinin oğlu olay yerinde! Doku'nun kaybolduğu köprüden 4 kere geçmiş

Raporda yer alan en çarpıcı bulgulardan biri, Gülistan’ın kaybolmasından günler sonra, 17 Ocak gecesi hesabına giriş yapılması oldu. Bu giriş sırasında bazı verilerin silindiği, sabaha karşı ise hesaptan çıkış yapıldığı belirlendi. Daha da önemlisi, bu girişe ait IP adresinin belirli bir kişinin internet kayıtlarıyla birebir örtüştüğü tespit edildi. Aynı gece SIM kart takılarak WhatsApp hesabına da giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Valinin oğlu olay yerinde! Doku'nun kaybolduğu köprüden 4 kere geçmiş

GÜLİSTAN DOKU’NUN ABLASI AYGÜL DOKU: “DELİLLERİ 10 BİN DOLARA SİLMİŞLER”

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, yeni bir iddia ortaya attı. Doku “Şu an gözaltında olan Gökhan (Ertok) isimli polis bize ulaştı ve Gülistan’ın delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldığını söyledi. Hastane kayıtlarının silindiğini de Celal Altaş’tan öğrendik. Kamera kayıtlarının da değiştirildiği ifade edildi. Tüm bunların Tuncay Sonel tarafından yapıldığı söylendi” dedi. Gülistan’ın valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü Umut Altaş ailesinden öğrendiğini belirterek “Her şey planlanmış. Önce kızımız öldürüldü, ardından deliller yok edildi. Olası bir durumda suçun Umut Altaş’a yıkılması planlandı. Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş. Altaş ailesinin bize aktardıkları bunlar” diye konuştu. Ailenin avukatı Ali Çimen, dosyayı eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in örtbas ettiğini savunarak İçişleri Bakanlığına bağlı mülkiye başmüfettişi olarak görevini sürdüren Tuncay Sonel’in görevden el çektirilerek gözaltına alınmasını talep etti. Çimen “Gülistan’a ait SIM kart, Tuncay Sonel tarafından bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu çete tarafından Gülistan’a ait veriler siliniyor. Bu hususta hiçbir tereddüt yok” dedi.

