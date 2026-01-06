Antalya Manavgat’ta yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Adrese giden itfaiye erleri ihbarın tek başına yaşayan kişinin dairede yaktığı mangal nedeniyle verildiğini öğrendi. Mangaldaki etler dışarı çıkarılarak söndürüldü. Şahıs ise polisi görünce kaçmaya başladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Kavaklı Mahallesi 4606 Sokak adresinde ev yangını ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

EVİN İÇİNDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

İhbarın verildiği adrese gelen itfaiye ekipleri, duman çıkan daireye girdiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Dairede tek başına ikamet ettiği ve dairenin sahibi olduğu bildirilen kişinin odasında yaktığı mangalda et pişirdiğini gören itfaiye ekipler, evin içerisini tamamen kontrol ettikten sonra yanan mangalın üzerindeki etleri aldı, mangalı ise binadan dışarı çıkartıp söndürdü.

POLİSİ GÖRÜNCE KAYIPLARA KARIŞTI

Yangının asılsız olduğunu gören sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, evde mangal yaptığı belirtilen şahıs, polisleri görünce hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Binayı yeniden kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumun olmadığını belirleyerek olay yerinden ayrıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası