Yaşlı adam dehşeti yaşadı! Saniyeler içinde parmağı koptu
Bursa’da kamyonetin kasasına yükleme yapan 66 yaşındaki Remzi D. dehşeti yaşadı. Kasa kapağının aniden kapanması sonrasında yaşlı adamın sağ el işaret parmağı koptu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde saat 15.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. 66 yaşındaki Remzi D. kamyonetin kasasına yükleme yapmaya başladı.
PARMAĞI KOPTU
Yükleme sırasında kasa kapağının aniden kapandı. Sağ eli kasa ile kapak arasına sıkışan adamın el işaret parmağı koptu.
Dehşeti yaşayan Remzi D. yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Remzi D., ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
