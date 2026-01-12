Balıkesir'de yeni yılın ilk günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ile eşinin, 17 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un amcası ve yengesi olduğu öğrenildi.

Bahçeşehir'de 2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut'un ailesi, yeni yılın ilk gününde yaşanan trafik kazasıyla yeniden yıkıldı.

YENGE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul yönünde bir otomobil tek taraflı olarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Münevver Karabulut’un amcası Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova kazada yaralı olarak kurtarıldı. Ancak araçta bulunan Münevver Karabulut’un yengesi Hafize Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILAN AMCA KURTARILAMADI

Habertürk'ün haberine göre kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Hüseyin Karabulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ İSİM TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin ve Hafize Karabulut için Mengen Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı ve her iki aile bireyi toprağa verildi.

Aile yakınları, bir kez daha yaşadıkları acıyla sarsıldıklarını ifade etti.

