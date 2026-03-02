İzmir Gediz elektrik kesintisi listesi 2 Mart açıklandı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Gediz Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 2 Mart 2026 tarihli İzmir elektrik kesintisi planlı kesinti programı yayımlandı. İl genelinde çok sayıda ilçe ve mahallede uygulanacak kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgeler merak ediliyor. Peki, 2 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir’de yaşayan vatandaşlar haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintilerine odaklandı. Aliağa’dan Karşıyaka’ya, Bergama’dan Torbalı’ya kadar birçok ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceği Gediz Elektrik’in paylaştığı programla netlik kazandı.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ (2 MART 2026)
Gediz Elektrik tarafından yapılan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 2 Mart 2026 Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler ilçe ilçe ve saat saat şu şekilde:
Aliağa
B. Hayrettin Paşa – 10.00 - 16.00
Bahçedere, Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran, Yüksekköy – 09.00 - 16.00
Balçova
Korutürk, Teleferik, Fevzi Çakmak – 09.00 - 12.00
Bayraklı
Org. Nafiz Gürman – 09.00 - 17.00
Bergama
Zeytindağ, Bozyerler – 09.00 - 16.00
Kurtuluş, Kaşıkçı, İslamsaray – 09.00 - 13.00
Çeşme
Germiyan, Karaköy – 09.00 - 15.30
Foça
Kazım Dirik – 09.30 - 15.30
Kazım Dirik – 10.00 - 16.00
Karşıyaka
Cumhuriyet, Örnekköy – 09.00 - 15.00
Kemalpaşa
Armutlu Hürriyet – 09.00 - 15.30
Mehmet Akif Ersoy – 09.30 - 15.00
Ulucak Cumhuriyet – 11.30 - 17.00
Kiraz
Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya, Karaburç – 09.00 - 17.00
Kınık
Köseler – 09.00 - 15.00
Sucahlı, Yayakent – 09.00 - 13.00
Menderes
Gölcükler, Oğlananası Atatürk – 09.00 - 17.00
Oğlananası Cumhuriyet – 09.00 - 17.00
Menemen
Ahıhıdır, Kazımpaşa – 10.00 - 11.00
Kazımpaşa, Ahıhıdır – 15.00 - 16.00
Çavuş, Buruncuk, Kesik, Musabey, Yıldırım, 85. Yıl Cumhuriyet – 11.00 - 16.00
Narlıdere
Çamtepe, Narlı – 13.00 - 16.00
Ödemiş
Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy, Yeniköy – 09.00 - 15.30
Seyrekli – 09.00 - 15.00
Tosunlar, Bebekler, Çamyayla, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Üzümlü – 09.30 - 15.30
Seferihisar
Turgut, Düzce, Ulamış – 09.00 - 16.30
Torbalı
Eğerci, Yedi Eylül – 09.00 - 15.30
Urla
Kuşçular – 09.00 - 16.30