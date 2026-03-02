Gediz Elektrik tarafından yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 2 Mart 2026 tarihli İzmir elektrik kesintisi planlı kesinti programı yayımlandı. İl genelinde çok sayıda ilçe ve mahallede uygulanacak kesintilerin saat aralıkları ve etkilenecek bölgeler merak ediliyor. Peki, 2 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir’de yaşayan vatandaşlar haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintilerine odaklandı. Aliağa’dan Karşıyaka’ya, Bergama’dan Torbalı’ya kadar birçok ilçeyi kapsayan çalışmalar nedeniyle belirli saatlerde enerji verilemeyecek. Kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceği Gediz Elektrik’in paylaştığı programla netlik kazandı.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ (2 MART 2026)

Gediz Elektrik tarafından yapılan planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 2 Mart 2026 Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler ilçe ilçe ve saat saat şu şekilde:

Aliağa

B. Hayrettin Paşa – 10.00 - 16.00

Bahçedere, Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Kapukaya, Karaköy, Şakran Hasbi Efendi, Yenişakran, Yüksekköy – 09.00 - 16.00

Balçova

Korutürk, Teleferik, Fevzi Çakmak – 09.00 - 12.00

Bayraklı

Org. Nafiz Gürman – 09.00 - 17.00

Bergama

Zeytindağ, Bozyerler – 09.00 - 16.00

Kurtuluş, Kaşıkçı, İslamsaray – 09.00 - 13.00

Çeşme

Germiyan, Karaköy – 09.00 - 15.30

Foça

Kazım Dirik – 09.30 - 15.30

Kazım Dirik – 10.00 - 16.00

Karşıyaka

Cumhuriyet, Örnekköy – 09.00 - 15.00

Kemalpaşa

Armutlu Hürriyet – 09.00 - 15.30

Mehmet Akif Ersoy – 09.30 - 15.00

Ulucak Cumhuriyet – 11.30 - 17.00

Kiraz

Altınoluk, Çayağzı, Sarıkaya, Karaburç – 09.00 - 17.00

Kınık

Köseler – 09.00 - 15.00

Sucahlı, Yayakent – 09.00 - 13.00

Menderes

Gölcükler, Oğlananası Atatürk – 09.00 - 17.00

Oğlananası Cumhuriyet – 09.00 - 17.00

Menemen

Ahıhıdır, Kazımpaşa – 10.00 - 11.00

Kazımpaşa, Ahıhıdır – 15.00 - 16.00

Çavuş, Buruncuk, Kesik, Musabey, Yıldırım, 85. Yıl Cumhuriyet – 11.00 - 16.00

Narlıdere

Çamtepe, Narlı – 13.00 - 16.00

Ödemiş

Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy, Yeniköy – 09.00 - 15.30

Seyrekli – 09.00 - 15.00

Tosunlar, Bebekler, Çamyayla, Dereuzunyer, Karadoğan, Köseler, Ortaköy, Suçıktı, Üzümlü – 09.30 - 15.30

Seferihisar

Turgut, Düzce, Ulamış – 09.00 - 16.30

Torbalı

Eğerci, Yedi Eylül – 09.00 - 15.30

Urla

Kuşçular – 09.00 - 16.30

