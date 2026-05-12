Hatay'da arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abra'ya otomobil çarptı. Çarpma anı kamera ile görüntülenirken, kazada yaralanan çocuğun metrelerce savrulduğu görüldü.

Hatay'ın Hassa ilçesi Belediye Sokağı üzerinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayasofya Abras, aniden yola fırladı. Çocuğun yola fırladığı sırada seyir halindeki bir otomobil ise duramayarak çocuğa çarptı.

Yola fırlayan küçük kıza otomobil çarptı! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada

Kazada 5 yaşındaki Ayasofya yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; çocuğun aniden yola fırladığı, otomobilin çarptığı ve Ayasofya'nın metrelerce savrulduğu görüldü.

Olay anında yaşananları anlatan Mahmut Abras, "Kardeşi karşıda çocukların yanına oynamak için gitmiş. Ardından arkadaşları çağırınca kendisi de gitmiş. Durumu iyi çok şükür. Aileler çocuklarına dikkat etsin ve çocuklar yola çıkmasınlar. Araç sürücüleri de süratli gitmesinler" ifadelerini kullandı.

