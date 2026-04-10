Yolu kısaltmak istedi, feci şekilde can verdi! Cesedi sudan çıkarıldı
Bursa Karacabey’de köprü altından geçerek yolu kısaltmak isteyen sürücü, yağışla kabaran derede aracının kontrolünü kaybederek akıntıya kapıldı. 60 yaşındaki sürücüyü aramak için seferber olan ekipler talihsiz adamın cansız bedenini çıkardı.
Olay, Karacabey ilçesinde bulunan Canbolu Köprüsü altında, sürücülerin karşı şeride geçmek için kullandığı alternatif yolda meydana geldi.
60 yaşlarındaki Turhan Babaoğlu aracıyla köprü altından geçmek istediği sırada, yağmur nedeniyle seviyesi yükselen Canbolu Deresi’nin akıntısına kapıldı. Kısa sürede sürüklenen araç gözden kayboldu.
Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, dere yatağında yoğun arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen polis dalgıçlar da çalışmalara katıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Turhan Babaoğlu’nun cansız bedeni ekipler tarafından dereden çıkarıldı. Babaoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.