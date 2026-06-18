Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Yüksekova Çevre Yolu üzerindeki kavşakta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada, minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova'da feci kaza! Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kamyonda sıkışan sürücü ise Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası