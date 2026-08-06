Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü belirtilerek hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar’ın ölümündeki sır perdesini JASAT ekipleri araladı. Soruşturmada küçük çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, üvey baba tutuklandı. Olayın ardından ortaya çıkan bilgilere göre anne, oğlunun ölümünden yalnızca 3 gün sonra cinayet şüphelisiyle resmi nikâh kıydı.

Feci olay, geçtiğimiz 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve dede M.K., tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yunus Emre, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak haşatını kaybetti.

‘Yüksekten düştü’ denildi, cinayet çıktı… Oğlunun katili ile 3 gün sonra evlenmiş!

5 AİLE ÜYESİ GÖZALTINDA

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K., ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

‘Yüksekten düştü’ denildi, cinayet çıktı… Oğlunun katili ile 3 gün sonra evlenmiş!

DEDENİN İFADESİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

JASAT dedektifleri tarafından adliye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K., ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu, yani üvey babası olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini ancak bir süre sonra B.K.'nin kucağında Yunus Emre’yi getirerek, 'Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın' diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu gelini olan Z.K., ile birlikte alarak hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

‘Yüksekten düştü’ denildi, cinayet çıktı… Oğlunun katili ile 3 gün sonra evlenmiş!

ÜVEY BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K., ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K., ile babaanne A.K., hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmayarak olayı inkar etti.

‘Yüksekten düştü’ denildi, cinayet çıktı… Oğlunun katili ile 3 gün sonra evlenmiş!

KÜÇÜK ÇOCUĞU SÜREKLİ DÖVÜYORMUŞ

Çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etmeyen, ancak tutuklanan üvey baba B.K.'nin ile ilgili çevre sakinlerinden alınan bilgilerde ise küçük çocuğu ölmeden önce üvey olduğu gerekçesi ile altını ıslattığı ya da gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

‘Yüksekten düştü’ denildi, cinayet çıktı… Oğlunun katili ile 3 gün sonra evlenmiş!

YUNUS'UN ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN SONRA NİKAH KIYMIŞLAR

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir başka bilgide ise duyarsızlığın bu kadarı gözler önüne serildi. B.K., çocuğu öldürdüğü annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı.

Anne Z.K.'nın ise olayı, kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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