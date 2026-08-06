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Spor

MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de ilk hafta hakemleri

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MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de ilk hafta hakemleri

TFF 1'inci Lig'in perdesi, 7 Ağustos Cuma günü açılıyor. 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

7 Ağustos Cuma
21.30 Boluspor-Manisa FK: Alpaslan Şen

8 Ağustos Cumartesi
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor: Burak Demirkıran

19.00 Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir

9 Ağustos Pazar
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Davut Dakul Çelik

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: Melek Dakan

21.30 Vanspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

21.30 Bodrum FK-Bursaspor: Yiğit Arslan

10 Ağustos Pazartesi
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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