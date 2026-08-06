MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de ilk hafta hakemleri
TFF 1'inci Lig'in perdesi, 7 Ağustos Cuma günü açılıyor. 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1'inci Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
7 Ağustos Cuma
21.30 Boluspor-Manisa FK: Alpaslan Şen
8 Ağustos Cumartesi
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor: Burak Demirkıran
19.00 Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir
9 Ağustos Pazar
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: Melek Dakan
21.30 Vanspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Bodrum FK-Bursaspor: Yiğit Arslan
10 Ağustos Pazartesi
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu