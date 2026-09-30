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Küçükçekmece'de sahibiyle gezen köpek elektrik akımına kapılıp telef oldu

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gece saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkan bir vatandaş yolda yürürken köpeği elektrik akımına kapıldı. Köpeğini kurtarmak isterken kendisi de yaralanan adamın köpeği ise kurtarılamadı.

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İstanbul Küçükçekmece'de köpeğini gezdiren bir vatandaş, inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direğinin arasından kaldırımda yürüdüğü esnada köpeği elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olayda köpeğin sahibi ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 civarında İstanbul Küçükçekmece Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta yaşandı. Öne sürülene göre, köpeğini gezdirmeye çıkaran Can Demir, sokakta inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direğinin arasından kaldırımda yürüdüğü esnada köpek yerde yuvarlanmaya başladı. Köpeğine müdahale etmek isteyen Demir, elektrik akımına kapıldı. Bu durum sonrasında Demir, kendisini savurarak akımdan kurtuldu. İhbar ardından olay yerine polis ve veteriner hekim geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, veteriner ekipleri köpeğe müdahale etti. İnceleme neticesinde köpeğin telef olduğu tespit edildi.

Küçükçekmecede sahibiyle gezen köpek elektrik akımına kapılıp telef oldu
Başlık ResmiKüçükçekmecede sahibiyle gezen köpek elektrik akımına kapılıp telef oldu

Olay hakkında konuşan köpeğin sahibi Can Demir, "Ben şuradan geçiyordum. Köpek toprağa bastığı gibi ona elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken elimi de elektrik çarptı. Direğe dokunmadım. Elektrik topraktan geldi. Köpeği kurtaramadım. Elimde ufak bir kararma var. Veterineri çağırdık. Elektrikten dolayı olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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