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Ekonomi

Birer birer işten çıkarıyorlar! 2026'da binlerce çalışanıyla yollarını ayıran 10 dev şirket

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Birer birer işten çıkarıyorlar! 2026'da binlerce çalışanıyla yollarını ayıran 10 dev şirket
Fotoğraf Başlığı Birer birer işten çıkarıyorlar! 2026da binlerce çalışanıyla yollarını ayıran 10 dev şirket

Yapay zeka dönüşümü, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler küresel şirketlerde işten çıkarma dalgasını hızlandırdı. 2026'da Amazon'dan Citi'ye, BAT'tan LinkedIn'e kadar birçok dev şirket binlerce çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

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Teknolojideki hızlı gelişim ve yapay zekanın iş dünyasında yaygınlaşması, 2026 yılında küresel işten çıkarma dalgasını hızlandırdı. Artan maliyetler, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin de etkisiyle teknoloji, finans, medya ve perakende başta olmak üzere 40'tan fazla şirket çalışan sayısını azaltma kararı aldı.

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) göre şirketlerin yüzde 41'i, yapay zekanın yükselişi nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde iş gücünü azaltmayı planlıyor.

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İş gücünü azaltan şirketler arasında Amazon, Atlassian, British American Tobacco (BAT), Citi, Coinbase, eBay, Estée Lauder, Heineken ve LinkedIn gibi küresel devler yer alıyor.

Birer birer işten çıkarıyorlar! 2026da binlerce çalışanıyla yollarını ayıran 10 dev şirket
Başlık ResmiBirer birer işten çıkarıyorlar! 2026da binlerce çalışanıyla yollarını ayıran 10 dev şirket

Şirketler, yeniden yapılanma, maliyetleri düşürme ve yapay zekaya uyum sağlama hedefleri doğrultusunda binlerce çalışanıyla yollarını ayırırken, Amazon yaklaşık 16 bin, BAT 9 bin, Estée Lauder ise 10 bine kadar çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Yapay zeka dönüşümünün hız kazanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde benzer adımların artabileceği değerlendiriliyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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