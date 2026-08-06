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Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

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Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Fotoğraf Başlığı Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Samsunspor, savunma hattına genç bir ismi dahil etti. Kırmızı-beyazlı ekip, Polonya Ekstraklasa takımlarından Piast Gliwice forması giyen Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transferin resmileşmesiyle birlikte futbolseverler, "Igor Drapinski kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?" sorularına cevap aramaya başladı.

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Başkan Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen imza töreninin ardından yapılan açıklamada genç savunmacının 2031 yılına kadar Samsunspor formasını giyeceği belirtildi. Kulüp, genç futbolcuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer diledi. Peki, Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Başlık ResmiIgor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

IGOR DRAPİNSKİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

31 Mart 2004 doğumlu olan Igor Drapinski 22 yaşında. Genç oyuncu Polonya'nın Büyük Polonya Voyvodalığı'nda bulunan Kolo şehrinde dünyaya geldi.

Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Başlık ResmiIgor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

IGOR DRAPİNSKİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola babasının da formasını giydiği Gornik Klodawa altyapısında başlayan Drapinski, daha sonra Lodz akademisine transfer olarak gelişimini burada sürdürdü. Performansı ile dikkat çeken futbolcu, altyapı kariyerinin ardından Wisla Plock'a transfer oldu.

Profesyonel kariyerine Wisla Plock'ta başlayan genç savunmacı, burada Ekstraklasa ve Polonya 1. Ligi'nde forma giydi. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2024 yılında Piast Gliwice'ye katıldı.

Igor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
Başlık ResmiIgor Drapinski kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Samsunspor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

2025-2026 sezonunda Piast Gliwice formasıyla 30 resmi karşılaşmada görev alan genç stoper, savunmadaki başarılı performansının yanı sıra 2 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak hücumda da etkisini gösyerdi. Profesyonel kariyerinde Wisla Plock ve Piast Gliwice formalarıyla lig maçlarında 82 karşılaşmada 2 gole imza attı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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