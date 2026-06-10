Denizli’nin Honaz ilçesinde hayvanlarına yem almak için evinden traktörüyle ayrılan 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, aracının 56 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti. Babasından haber alamayan oğlu tarafından bulunan talihsiz adamın cenazesi, ekiplerce saatler süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi’nde ikamet eden 50 yaşındaki Hasan Hüseyin Özdemir, hayvanlarına yem almak için sabah erken saatlerde traktörüyle evinden ayrıldı.

Yürek yakan kaza: Oğlu aramaya çıktı, acı manzarayla karşılaştı!

UÇURUMA YUVARLANDI

Kocabaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren yemciye gitmesi gereken Hasan Hüseyin Ö. idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrol çıktı. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, yoldan çıkarak 56 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yürek yakan kaza: Oğlu aramaya çıktı, acı manzarayla karşılaştı!

ARAMAYA ÇIKAN OĞLU BULDU

Babasına cep telefonundan ulaşamayan oğlu, daha sonra yemciyi arayarak babasının gelip gelmediğini sordu. "Baban gelmedi" cevabını alınca onu aramaya çıkan oğul, kazayı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçları devirerek yuvarlanan traktöre ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yürek yakan kaza: Oğlu aramaya çıktı, acı manzarayla karşılaştı!

CENAZESİ HALATLA ÇIKARILDI

Kazada hayatını kaybeden sürücü Hasan Hüseyin Özdemir’in cenazesi, kazadan saatler sonra itfaiye ekipleri tarafından düştüğü uçurumdan halat yardımıyla çıkartıldı. Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürek yakan kaza: Oğlu aramaya çıktı, acı manzarayla karşılaştı!

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